“Una sola via registra un milione di infrazioni all’anno”: la mappa dei nuovi box VeloCity a Santarcangelo

Sono iniziate oggi le operazioni per l’installazione di otto box VeloCity in alcune vie comunali, individuate sulla base delle criticità riscontrate e segnalate dai residenti: due saranno posizionati in via Celletta dell’Olio (nei pressi dei civici 1463 e 2132), uno ciascuna nelle vie Cupa (all’incrocio con via Verga), Emilia Vecchia (al civico 307), Savina (al civico 2238), Tomba (al civico 311), SP14-Santarcangelese (al civico 2177) e SP13-dell’Uso (nei pressi del civico 819).

I nuovi dispositivi VeloCity sono propedeutici al rilevamento della velocità e idonei per l’alloggiamento del dispositivo Trucam, già in possesso della Polizia locale Valmarecchia: una strumentazione di ultima generazione, molto più precisi delle precedenti, che consente un monitoraggio e un presidio del territorio più avanzato rispetto ai dispositivi già installati.

“Prima dell’installazione -annuncia il Comune - la ditta incaricata ha eseguito un monitoraggio preventivo con radar che ha rilevato le velocità per alcuni giorni. Via Celletta dell’Olio all’altezza del civico 1463 e via Cupa all’incrocio con via Verga sono i due punti in cui si registrano un maggior numero di infrazioni, con rispettivamente il 70% e il 77% di veicoli che transitano oltre il limite di velocità. Via Celletta dell’Olio è anche la strada che viene percorsa con velocità più elevate – 126 chilometri orari il picco registrato nel corso del monitoraggio preventivo – mentre via Cupa è quella in cui le proiezioni stimano il maggior numero di potenziali infrazioni (oltre un milione all’anno)”.