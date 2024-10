Una coppia tedesca si sposa a Santarcangelo e ci torna per festeggiare le nozze d’argento

SANTARCANGELO. Questa mattina due coniugi tedeschi, Norbert Heinrich Bergmann e Simone Wittrock, hanno fatto visita alla sala del Consiglio comunale dove esattamente 25 anni fa hanno celebrato il loro matrimonio. Era infatti il 23 ottobre 1999 quando Norbert e Simone, davanti all’allora vice sindaco Edgardo Tontini, si sono sposati a Santarcangelo – che hanno conosciuto grazie ad amici residenti in Germania ma santarcangiolesi d’origine – per poi partire in viaggio di nozze verso Bologna e Venezia. Per festeggiare le nozze d’argento i due coniugi hanno deciso di ripercorrere le tappe della loro luna di miele, partendo proprio dal luogo di celebrazione del matrimonio. Ad accoglierli in sala del consiglio, la vice sindaca Michela Mussoni.