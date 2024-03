Treni in ritardo sulla linea Bologna-Rimini: persone non autorizzate sui binari, le forze dell’ordine le allontanano

Una mattinata di disagi per chi viaggia in treno a causa di persone non autorizzate sui binari. Dalle 8.50 sulla linea Bologna-Rimini la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata tra Rimini e Santarcangelo di Romagna per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è tornata regolare dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti tra 20 e 60 minuti per 3 treni Alta Velocità, 1 Intercity e 8 Regionali. 2 Regionali limitati.