Santarcangelo, “We reading 2025”: il programma dal 14 al 17 agosto

Dal 14 al 17 agosto a Santarcangelo torna la settimana di Ferragosto firmata We Reading : quattro giornate tra letture inedite, spettacoli, talk e concerti all’alba. Giunto alla nona edizione, il Festival si conferma una delle proposte più originali dell’estate italiana, capace di fondere la magia della parola con la sperimentazione artistica. Quest’anno, accanto alla letteratura e alla musica, una giornata sarà dedicata alla cultura della moda, a conferma della vocazione di We Reading ad abbracciare linguaggi diversi e attuali.

Scrittori, performer, giornalisti e artisti saliranno sul palco per reinterpretare testi e autori da loro scelti: ospiti di questa edizione lo stand-up comedian Eleazaro Rossi, il giornalista e critico di moda Antonio Mancinelli, lo scrittore esperto di letteratura russa Paolo Nori, mentre i concerti vedranno sul palco il cantautore Danielle, il produttore elettronico Clap! Clap! per un suggestivo concerto all’alba (domenica 17 agosto) e la performer e musicista Kyoto.

Il Festival è il cuore del network We Reading, progetto culturale diffuso in tutta Italia con eventi di lettura non convenzionali tra Milano, Roma, Bologna, Torino e, da quest’anno, Bruxelles.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione, fino a esaurimento posti, su www.wereading.it.