Santarcangelo vola nel turismo: +200% di arrivi in 10 anni e un indotto da 10 milioni di euro

Santarcangelo di Romagna si conferma una stella nascente nel panorama turistico provinciale, con una crescita esponenziale negli ultimi dieci anni. Secondo i dati presentati ieri alla Rocca Malatestiana durante una giornata dedicata alla promozione turistica della città, arrivi e presenze sono aumentati del 200%, una performance senza pari tra i comuni riminesi. L’indotto generato dal settore turistico locale supera ora i 10 milioni di euro annui, una cifra che sfiora la metà dell’intero bilancio comunale.

L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre cento persone tra istituzioni e operatori del settore, è stato aperto dalla performance artistica del cantautore santarcangiolese Andrea Amati e dai saluti del sindaco Filippo Sacchetti e di Marina Colonna dei Principi Paliano. A seguire, Stefano Bonini di Trademark ha illustrato i risultati di un’approfondita indagine di mercato condotta nel 2024 sul turismo santarcangiolese.

I dati parlano chiaro: negli ultimi dieci anni si è registrato un boom turistico con un incremento del 182% degli arrivi e del 195% delle presenze, trainato principalmente dalla crescita del turismo nazionale. Un’evoluzione significativa si è osservata anche nell’offerta ricettiva complementare, passata da 21 strutture nel 2014 a 50 nel 2025, con un aumento del 61,9% dei posti letto. In linea con il trend nazionale, è cresciuta esponenzialmente anche l’offerta di sharing hospitality, con le notti prenotate in struttura che hanno registrato un aumento del 1.300% (da 23 nel 2016 a 95 nel settembre 2024). Complessivamente, il turismo di Santarcangelo rappresenta il 25-30% del totale dell’entroterra riminese.

Sulla base di questi dati, l’agenzia Trademark ha stimato un indotto turistico complessivo di oltre 10 milioni di euro annui, considerando le spese per alloggio, ristorazione, divertimento, shopping, trasporti e parcheggi.

La giornata è proseguita con la presentazione della nuova brand identity di Santarcangelo e delle strategie di promozione turistica da parte di Andrea Cicchetti di Moab. Il lavoro dell’agenzia si è basato su quattro valori fondamentali: Cittaslow per un turismo sostenibile, Città dei 15 minuti focalizzata sulla mobilità sostenibile, la Cultura come motore turistico imprescindibile e la Piazza intesa come patrimonio sociale di comunità e accoglienza. Questi valori si traducono in un’offerta turistica che punta su cultura, natura, eventi, enogastronomia, esperienze e itinerari, declinata in un sistema di comunicazione fresco, moderno e creativo.

A conclusione, il sindaco Sacchetti ha presentato il calendario eventi annuale di Santarcangelo, mentre l’Assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, ha offerto le sue considerazioni finali, sottolineando l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio.

La giornata si è conclusa con un brindisi e una degustazione di prodotti tipici offerti dalle imprese locali nel suggestivo cortile della Rocca Malatestiana, a testimonianza della vivacità e della ricchezza del tessuto produttivo di Santarcangelo. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i produttori e ai collaboratori che hanno contribuito al successo dell’evento.