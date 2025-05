Santarcangelo, “vogliamo bene alla nostra scuola”: raccolta fondi degli studenti per ritinteggiare gli interni

Una raccolta fondi di studenti che vogliono bene alla loro scuola. Nei giorni scorsi una delegazione di undici studenti e due docenti dell’istituto “Molari” ha incontrato in Municipio il sindaco Filippo Sacchetti e il direttore generale di FoCuS, Eugenio Tontini, per presentare il progetto di crowdfunding “Let’s paint”, raccolta fondi per ritinteggiare gli spazi interni della scuola.

Gli studenti del triennio, provenienti da classi diverse ma animati dallo stesso desiderio di migliorare la loro scuola, hanno spiegato che dal 2023 l’istituto adotta un metodo che si basa sugli ambienti di apprendimento, per valorizzare la qualità degli spazi fisici in relazione alla didattica. Le classi, di fatto, non “appartengono” più agli studenti, ma ai docenti, che le personalizzano in base alla disciplina insegnata: in questo contesto ambienti colorati, curati, funzionali e accoglienti diventano parte integrante del processo educativo.

Il progetto voluto da studenti, docenti e dalla dirigente Daniela Massimiliani si ispira ai valori espressi nell’articolo 2 della Costituzione, che richiama ogni cittadino al dovere di contribuire alla solidarietà sociale. Per questo, allievi e insegnanti si sarebbero voluti occupare direttamente della tinteggiatura o coinvolgere associazioni di volontari, ma entrambe le soluzioni si sono rivelate non percorribili per ragioni normative o di sicurezza. “Avevamo due possibilità – ha spiegato Serena di 4a I – lamentarci o trovare una soluzione, e il crowdfunding ci è sembrato un metodo di finanziamento appropriato perché coinvolge attivamente la comunità, e in generale coloro che condividono valori di responsabilità sociale e attenzione al territorio”.

“La piattaforma che abbiamo scelto è Idearium, perché è del Ministero dell’Istruzione e non richiede una specifica iscrizione garantendo privacy, sicurezza, trasparenza e semplicità nel processo di donazione, che avviene tramite SpID o CIE, circuiti PagoPA e Pago in Rete – aggiunge Alessio di 4a I – offrendo la possibilità di donare da 5 a 50mila euro”.

Il sindaco Sacchetti, che si è complimentato con i ragazzi per il loro spirito civico e per il lavoro che stanno compiendo a favore non solo di una scuola, ma di un’intera collettività, ha presentato le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per supportare l’iniziativa, mettendo a disposizione i diversi strumenti di comunicazione sia online che offline del Comune.

Anche il direttore della fondazione FoCuS ha manifestato massima disponibilità per accogliere il progetto negli spazi fisici e virtuali della biblioteca Baldini e del Musas, mentre il video informativo al quale stanno lavorando gli studenti di grafica dell’istituto Einaudi potrà essere proiettato prima dei film in programma al Supercinema. L’incontro si è concluso con docenti e alunni soddisfatti per il contribuito al miglioramento della loro scuola.

Per ulteriori informazioni sul progetto di crowdfunding “Let’s paint” è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica lcaruso@einaudi-molari.it.