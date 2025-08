Santarcangelo. Vino, musica e gastronomia: al via la Calici Week

Con la conferenza stampa di venerdì presso la suggestiva Tenuta La Lepre, ha preso ufficialmente il via la Calici Week, il preludio all’attesissimo evento enogastronomico che ogni anno trasforma Santarcangelo di Romagna in una vera capitale del vino, attirando oltre 50.000 visitatori.

Il programma della settimana

La strada verso il gran finale dell’8 e 9 agosto si snoda attraverso una serie di appuntamenti esclusivi pensati per ogni tipo di palato:

Lunedì 4 agosto si terrà il “Villino Gin Tasting”, un’esperienza raffinata dedicata agli estimatori del gin in un’atmosfera intima e ricercata.

Martedì 5 agosto sarà la volta della brigata di Chef Silver Succi del ristorante Quartopiano, che offrirà una cena di anteprima speciale, anticipando i sapori che caratterizzeranno l’evento principale.

Mercoledì 6 agosto i riflettori si accenderanno su “Naturalmente: Vino!”, la degustazione curata da AIS Romagna che esplorerà il mondo dei vini naturali, biologici e biodinamici, seguita da “Vino, cuore, amore”, un tour guidato dalla Pro Loco di Santarcangelo che intreccerà luoghi storici, grandi autori e racconti dei produttori locali.

Il tema 2025: un omaggio alla passione

L’edizione di quest’anno celebra “Dalla vigna al cuore”, un tema che pone al centro amore, sentimenti e passione. Un tributo sincero alla dedizione quotidiana dei vignaioli romagnoli, che nel corso dei decenni hanno costruito una tradizione vitivinicola di eccellenza nel territorio.

Due giorni di eccellenza enogastronomica

Il weekend clou vedrà protagoniste oltre 35 cantine romagnole che presenteranno le loro migliori etichette tra le vie del borgo, con una selezione particolare di vini biologici, biodinamici e naturali. L’offerta si arricchirà con prestigiose cantine internazionali che si posizioneranno in Piazza Pedretti.

Le location speciali

La Bol conferma la sua presenza in Piazza Monache, diventando il regno indiscusso delle bollicine, mentre via Battisti si trasformerà nella “Via del Gin”, ospitando le distillerie Elixia Spirits e Roteglia 1848.

Un viaggio gastronomico

L’offerta culinaria spazierà dalle tradizioni locali alle proposte internazionali: dalle classiche piadine agli hamburger gourmet, dai tacos orientali ai gyoza e ramen. L’arena del Supercinema e il parco Clementino si trasformeranno in spazi picnic grazie ai Birgo Burger, mentre Osteria Matalardo animerà piazza Monache e il ristorante Quartopiano farà di via Battisti la sua casa temporanea.

La colonna sonora della festa

La musica sarà l’anima pulsante di questa edizione, con una playlist dedicata in filodiffusione per tutto il centro e sei punti musicali distribuiti strategicamente nel borgo. Artisti di strada, concerti dal vivo e dj set creeranno l’atmosfera perfetta per due serate indimenticabili.

Come partecipare

È già disponibile online su www.calicisantarcangelo.it il Kit “Dalla Vigna al Cuore” in edizione limitata, che include calice personalizzato, tasca porta calice e quattro degustazioni, tutto ciò che serve per vivere al meglio questa straordinaria esperienza enologica nel cuore della Romagna.