Santarcangelo: via al cantiere della nuova palestra

Si è svolta oggi alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti la consegna formale del cantiere per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport. Nei prossimi giorni, dunque, il raggruppamento temporaneo costituito dall’impresa Som SpA – Società fra Operai Muratori di Cesena, cooperativa sociale consortile Cicai di Rimini e otto tecnici progettisti tra architetti e ingegneri – darà avvio all’allestimento del cantiere propedeutico all’inizio vero e proprio dei lavori, che sarà preceduto dall’opera di bonifica dell’area da eventuali ordigni bellici effettuata da una ditta specializzate appositamente incaricata.

Un’opera da oltre 4 milioni

L’opera – dal costo complessivo di circa 4,2 milioni di euro, di cui 3 milioni e 882mila euro finanziati dal Pnrr – richiederà oltre un anno e mezzo di lavori, per la precisione 550 giorni dall’avvio del cantiere. “Siamo soddisfatti nel veder partire nei tempi stabiliti un’opera strategica per Santarcangelo, che darà una risposta concreta alle esigenze della tante società sportive attive in città - dichiara il sindaco Filippo Sacchetti - poter contare, per un cantiere così importante, su una rete di imprese del territorio che vanta una consolidata esperienza è una garanzia rispetto all’esito dei lavori, che saranno costantemente monitorati dai Servizi tecnici comunali attraverso un dialogo costante con l’impresa. La nuova palestra è il primo passo verso la piena realizzazione dell’idea di Cittadella dello Sport, che dovrà completarsi in seguito con una complessiva rigenerazione dell’area attraverso una serie di innovazioni infrastrutturali pensate con lo sguardo rivolto al futuro”.

La palestra

La nuova palestra che sorgerà alla Cittadella dello Sport in via della Resistenza sarà una struttura al servizio delle società sportive e delle famiglie di Santarcangelo, con due blocchi destinati uno ai servizi (spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali di gestione) e uno alla palestra, con un campo regolamentare di pallavolo disponibile anche per altre discipline sportive e tribune per circa un centinaio di spettatori, su una superficie di 24 metri per 14 (più grande della palestra della succursale Saffi della scuola media Franchini).

La struttura realizzata sarà all’avanguardia dal punto di vista energetico e neutra per impatto ambientale: gli edifici, infatti, saranno Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ovvero con consumi prossimi allo zero, il che consentirà anche un notevole risparmio di gestione. Anche il consumo di suolo sarà azzerato, come previsto dal Pnrr: per compensare la realizzazione della nuova struttura, infatti, l’area compresa tra la nuova struttura e il pala SGR sarà de-impermeabilizzata.

La nuova palestra sarà collocata dietro l’area camper e il pala SGR, nello spazio precedentemente occupato dal campo di baseball. Per raggiungerla, verrà realizzata un accesso da via della Resistenza, oltre a migliorare la viabilità interna alla Cittadella dello Sport con vie di comunicazione dirette con le altre strutture presenti. Nell’occasione, inoltre, verranno realizzati 60 nuovi posti auto, a servizio non solo della nuova palestra ma di tutta la zona sportiva.