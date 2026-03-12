Santarcangelo, va alla festa di compleanno, aggredisce l’ex fidanzata e le ruba il cellulare: 20enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un 20enne, ritenuto responsabile di rapina ai danni dell’ex fidanzata violando il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico emesso dalla locale Autorità Giudiziaria. L’intervento è scattato la scorsa notte intorno alla mezzanotte, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe rintracciato la vittima mentre si trovava all’esterno di un locale del centro di Santarcangelo di Romagna intenta a festeggiare il compleanno di un’amica. Dopo averla avvicinata con fare minaccioso e averla insultata pesantemente davanti ai presenti, l’ex fidanzato l’avrebbe stretta con forza a sé iniziando a riprendere la scena con il proprio cellulare. Di fronte al tentativo della donna di divincolarsi e di documentare a sua volta l’accaduto, il 20enne l’avrebbe colpita più volte al viso e dopo averla strattonata, le avrebbe strappato di mano lo smartphone fuggendo poi a piedi per le vie limitrofe.

L’efficace coordinamento tra la Centrale Operativa e le pattuglie dispiegate sul territorio ha permesso ai militari di intercettare il ventenne in una strada non lontano dal luogo dell’evento. Al momento del controllo, veniva trovato in possesso del telefono cellulare appena sottratto, che è stato prontamente restituito alla proprietaria. L’attività d’indagine ha inoltre permesso di accertare che il 20enne era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri, misura violata durante l’aggressione.

L’aggressore eniva dichiarato in stato di arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione della Procura della Repubblica.