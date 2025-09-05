Santarcangelo, una media di 60 multe al mese con le nuove telecamere sui semafori

La Polizia locale di Santarcangelo ha tracciato un bilancio della sua attività negli ultimi mesi. Riguarda l’intera annualità – ma con la maggior parte degli interventi effettuati tra primavera ed estate – l’attività della Polizia locale per l’allontanamento delle carovane nomadi: dal 1° gennaio al 31 agosto il Comando di via Costa ha ricevuto 50 segnalazioni (l’ultima il 30 luglio scorso), effettuato 46 interventi, comminato un totale di 8 sanzioni e 11 diffide.

Nel loro primo anno di attività, infine, i dispositivi di controllo delle infrazioni semaforiche presenti agli incroci di via Braschi/Emilia-viale Mazzini e via Trasversale Marecchia-Strada Marecchiese hanno prodotto un totale di 721 sanzioni, con una media di circa 60 al mese, un picco massimo di 99 a ottobre 2024 e il livello minimo di 18 a gennaio 2025.

Attivati il 1° settembre 2024 dopo un periodo di sperimentazione di alcuni mesi nei due incroci più critici di Santarcangelo per numero di incidenti registrati, i dispositivi corredati da appositi countdown semaforici che scandiscono la durata della luce arancione e forniscono agli automobilisti un’indicazione sui tempi di arrivo del rosso.

La strumentazione di controllo non si attiva al transito con semaforo arancione – nemmeno se il veicolo resta fermo all’interno dell’incrocio, ad esempio a causa del traffico, trovandosi oltre la linea di stop allo scattare del semaforo rosso – ma rileva solo l’infrazione di chi prosegue la marcia con il semaforo rosso già scattato prima che il veicolo abbia oltrepassato la linea bianca.