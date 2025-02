Santarcangelo, trovato con un pass disabili e un bancomat oggetto di furto fa resistenza: arrestato dai carabinieri

Trovato in possesso di un pass per disabili e un bancomat sottratto in precedenza da un’auto, ha cercato di sfuggire al controllo finendo in manette. I carabinieri di Santarcangelo di Romagna hanno arrestato per l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale un 30enne di origini marocchine. L’uomo era stato notato dai militari nei pressi della stazione ferroviaria dove precedentemente erano stati segnalati danneggiamenti e furti su veicoli posteggiati. Alla vista della pattuglia che voleva procedere al suo controllo e identificazione, il nordafricano ha reagito tentando prima di fuggire e una volta raggiunto, dimenandosi e spintonando i carabinieri che sono comunque riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento.

La perquisizione personale eseguita consentiva di rinvenire nella sua disponibilità arnesi da scasso ed oggetti, verosimilmente riconducibili al furto su autovettura avvenuto alcune ore prima: tra i beni asportati i militari hanno recuperato appunto un pass per disabili e una tessera bancomat che, si è poi appurato, era stata utilizzata poco prima per acquisti per un valore di un centinaio di euro in un vicino esercizio commerciale.

Gli ulteriori approfondimenti condotti in caserma consentivano di verificare che l’uomo fosse inoltre destinatario di un decreto di espulsione. Il 30enne è stato quindi tratto in arresto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per la violazione delle leggi sull’immigrazione. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata nei prossimi giorni.