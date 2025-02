Santarcangelo, tre nuovi box VeloCity: ecco dove saranno

A Santarcangelo è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale il progetto per la riqualificazione dell’area di sosta in via Eduardo Sancisi, compreso in un lotto da 100mila euro per la manutenzione straordinaria e riorganizzazione di cinque parcheggi pubblici tra capoluogo e frazioni.

Nel frattempo, sono già in corso le operazioni per l’installazione di tre box VeloCity in alcune vie comunali, individuate sulla base delle criticità riscontrate e segnalate dai residenti: uno nel capoluogo, nel tratto di via Scalone compreso tra i civici 749 e 874, uno a Sant’Agata, all’altezza del civico 1.800 di via San Bartolo e uno a Sant’Ermete, all’altezza del civico 130 di via Vallechiara.

I nuovi dispositivi VeloCity sono propedeutici al rilevamento della velocità e idonei per l’alloggiamento del dispositivo Trucam, già in possesso della Polizia locale Valmarecchia: una strumentazione di ultima generazione, molto più precisi delle precedenti, che consente un monitoraggio e un presidio del territorio più avanzato rispetto ai dispositivi già installati.