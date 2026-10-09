Santarcangelo, tragedia nel sonno a 54 anni: addio al vice brigadiere Manolo Di Filippo

Si è spento nel sonno a soli di 54 anni il vice brigadiere dei carabinieri di stanza a Santarcangelo, Manolo Di Filippo. Benvoluto da tutti, il militare era balzato agli onori della cronaca nel 2012 quando, insieme a un collega, aveva salvato un 70enne dall’ictus. I suoi familiari avevano allertato i carabinieri non riuscendo a mettersi in contatto con l’anziano. Nonostante avessero finito il turno i due uomini dell’Arma si recarono comunque a quell’indirizzo. Si arrampicarono sul terrazzo e forzarono una finestra ma, alla fine, salvarono il malcapitato trovato riverso a terra, senza sensi e come emergerà poi colpito da ischemia. Il pubblico ministero non predisporrà un’autopsia.