Grave incidente sul lavoro per un giovane operaio di 32 anni oggi in tarda mattinata. Mentre stava eseguendo dei lavori sulla linea ferroviaria tra Rimini e Santarcangelo è stato coinvolto in una deflagrazione ed è stato ferito gravemente al volto. Per il giovane, le cui condizioni sono molto gravi, è stato disposto il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena.