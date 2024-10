Santarcangelo, terminati i lavori nelle vie Pascoli e Pedrignone

Sono terminati nei giorni scorsi con la piantumazione delle nuove aiuole, i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie Pascoli e Pedrignone. Oltre 50mila euro il costo dell’intervento, finanziato con il contributo di Agenzia Mobilità Romagnola riservato agli interventi di riqualificazione delle fermate dell’autobus, nonché degli attraversamenti e dei percorsi pedonali per accedervi.

Sono stati realizzati sei attraversamenti pedonali accessibili, un percorso protetto, quattro fermate dell’autobus nonché la realizzazione di una piazzetta e la riorganizzazione della sosta dei veicoli con l’istituzione di un parcheggio per persone con disabilità, cinque stalli veloci e due carico e scarico in sostituzione di quello presente all’incrocio con via Da Serravalle, che presentava diverse criticità.

In via Pascoli, all’altezza dell’incrocio con via Cavallotti è stato realizzato un attraversamento pedonale accessibile, lineare e con pavimentazione tattile. La fermata dell’autobus adiacente alla Casa della Poesia è stata dotata di una nuova panchina di attesa, una palina accessibile (che legge le informazioni sulle corse dei bus) e di pavimentazione tattile come le altre tre presenti di fronte e nei pressi dell’ospedale.

Riqualificato in un’ottica di maggiore accessibilità anche l’attraversamento pedonale poco prima di via Da Serravalle, dove è stata realizzata una piazzetta dotata di panchine, fioriere e portabici, nonché di un percorso pedonale protetto.

In via Pedrignone, infine, sono stati resi totalmente accessibili l’attraversamento adiacente a via Pascoli e quello che conduce all’ospedale Franchini e sistemata l’area verde all’incrocio con le due vie.