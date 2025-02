Santarcangelo, sorpreso a rubare il denaro della cassa automatica dell’ospedale: 28enne arrestato

Ha forzato le inferriate dell’ospedale Franchini di Santarcangelo di Romagna, e scassinato la cassa automatica impossessandosi dell’incasso un uomo arrestato stanotte dai Carabinieri. All’Arma è infatti arrivata una telefonata alle 3 di notte che segnalava un uomo che stava tentando di entrare spaccando le inferriate. Quando sono arrivati, i carabinieri lo hanno sorpreso col denaro e gli attrezzi usati per il furto e l’uomo, un 28enne italiano, ha cercato di scappare. Dopo un breve inseguimento, però, lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.