Santarcangelo, sindaco e assessore: “Raddoppieremo i turni serali di Polizia”

Santarcangelo
  • 20 novembre 2025
Il sindaco Sacchetti e l’assessore alla Sicurezza Paganelli durante il sopralluogo congiunto con le forze dell’ordine
“Gli episodi di criminalità o microcriminalità come quelli che hanno caratterizzato purtroppo la nostra città nelle ultime settimane ci colpiscono e ci portano a essere vicini ai cittadini e alle attività colpite e prese di mira”. Così in una nota il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli.

“Anche se dai confronti continui che abbiamo con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale - continua la nota - l’ultimo nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di oggi, emerge tuttavia un quadro tutt’altro che emergenziale sia sul fronte dei reati al patrimonio (praticamente stabili su base annuale e comunque relativamente bassi in senso assoluto) che su quello dei reati alla persona (violenza, risse, violenza sessuale...) quasi nulli a Santarcangelo, siamo consci che è nostra responsabilità mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per dare una risposta concreta al diritto a sentirsi al sicuro. Questa Amministrazione comunale dal primo giorno del suo insediamento, lavora su quello che è di sua competenza diretta: l’implementazione e organizzazione della Polizia Locale, nel nostro caso fra l’altro all’interno dell’Unione e in un sistema di rete, e le dotazioni strutturali e tecnologiche al servizio della sicurezza. E con la Prefettura e la Questura, che sono gli Uffici di riferimento del Governo sul territorio, teniamo interlocuzione costante, quasi quotidiana. Rappresentiamo la nostra situazione, ci confrontiamo sulle criticità, chiediamo attenzione per quello che è il terzo Comune della provincia di Rimini”.

Continuano sindaco e assessore: “Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è emerso innanzitutto un aspetto suffragato dai numeri: non c’è un’emergenza Santarcangelo. I vertici delle forze dell’ordine al tavolo della Prefettura hanno evidenziato come detto in premessa come il numero dei reati sia in linea con quelli degli altri anni. Raccogliendo però le nostre sollecitazioni in fatto di attenzione, i Carabinieri hanno comunque assicurato un’intensificazione dei pattugliamenti notturni già dai prossimi giorni”.

Turni serali raddoppiati

Sacchetti e Paganelli annunciano servizi raddoppiati di Polizia Locale: “Già da questo week end saranno innanzitutto raddoppiati i servizi serali della Polizia Locale e il turno che va dalle 19 all’una di notte diventerà alla bisogna ore 19-02. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, prenderanno servizio le due figure, una di profilo amministrativo, che consentiranno di riportare a pieno organico la dotazione della Polizia Locale, con un totale di 27 unità compresi il comandante Daniele Del Fabbro, quattro ispettori e venti agenti. È comunque nostra intenzione, come già riferito la scorsa estate in Consiglio comunale, lavorare per ampliare nel corso del tempo l’organico per rispondere sempre più efficacemente alle esigenze del territorio. Grazie alla collaborazione della società Record sarà implementata la dotazione del sistema di videosorveglianza con altre 25 telecamere nel nostro centro commerciale naturale, cinque quadruple a 360 gradi e 5 brandeggianti: abbiamo effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell’attività nei giorni scorsi per individuare i punti più strategici e si conta di arrivare alla fornitura e all’installazione in 6-8 settimane. Queste andranno ad aggiungersi alle 18 telecamere di videosorveglianza di cui 4 “targa System”, installate nel 2020 e alle altre 17 telecamere a circuito chiuso installate in altri luoghi pubblici non collegate alla centrale operativa. Tra le misure per il potenziamento della sicurezza su cui siamo al lavoro c’è anche un ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza con altre telecamere, a copertura soprattutto del capoluogo, ma anche delle frazioni, comprese 6 “targa system” da installare sui principali assi viari della città”.

Un milione e mezzo per la nuova caserma dei Carabinieri

Conclude la nota: “Dai primi giorni di mandato ci siamo messi al lavoro per dotare i Carabinieri di una nuova caserma in sostituzione di quella di Viale Mazzini. Abbiamo fatto una ricognizione dei vari spazi pubblici e privati, incontrato imprenditori e costruttori e individuata la soluzione in un edificio pubblico che ha tutte le potenzialità richieste e il vantaggio di accelerare i tempi di realizzazione rispetto a un’acquisizione per una realizzazione ex novo: si è quindi attivata un’interlocuzione con i vertici dell’Arma, si sono tenuti incontri in Prefettura e insieme ai referenti del Comando Provinciale dei Carabinieri e della nostra Stazione abbiamo compiuto i relativi sopralluoghi collettivi già prima dell’estate. L’Ufficio Tecnico ha quindi raccolto le indicazioni e sollecitazioni degli stessi Carabinieri e ha predisposto uno schema di progetto di adeguamento e sistemazione degli spazi interni ed esterni ora al vaglio dei vertici regionali e quindi nazionali dell’Arma per i necessari via libera. Proprio per tale intervento, nel bilancio di previsione 2026 che andremo ad approvare a novembre è prevista una variazione al Piano del Lavori Pubblici per un investimento da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione e trasformazione dello stesso edificio comunale nella nuova Caserma”.

Consiglio comunale aperto in gennaio

Sindaco e assessore annunciano infine che “esse in fila e in rete tutte queste azioni, è nostra intenzione condividere l’intero schema con tutta l’amministrazione e i cittadini, che ringraziamo per le puntuali e costanti segnalazioni, in un momento pubblico dedicato al tema sicurezza e abbiamo individuato la forma più opportuna in un consiglio comunale aperto da tenersi a gennaio, dopo le festività natalizie”.

