Santarcangelo, sindaco e assessore: “Raddoppieremo i turni serali di Polizia”

“Gli episodi di criminalità o microcriminalità come quelli che hanno caratterizzato purtroppo la nostra città nelle ultime settimane ci colpiscono e ci portano a essere vicini ai cittadini e alle attività colpite e prese di mira”. Così in una nota il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli.

“Anche se dai confronti continui che abbiamo con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale - continua la nota - l’ultimo nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di oggi, emerge tuttavia un quadro tutt’altro che emergenziale sia sul fronte dei reati al patrimonio (praticamente stabili su base annuale e comunque relativamente bassi in senso assoluto) che su quello dei reati alla persona (violenza, risse, violenza sessuale...) quasi nulli a Santarcangelo, siamo consci che è nostra responsabilità mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per dare una risposta concreta al diritto a sentirsi al sicuro. Questa Amministrazione comunale dal primo giorno del suo insediamento, lavora su quello che è di sua competenza diretta: l’implementazione e organizzazione della Polizia Locale, nel nostro caso fra l’altro all’interno dell’Unione e in un sistema di rete, e le dotazioni strutturali e tecnologiche al servizio della sicurezza. E con la Prefettura e la Questura, che sono gli Uffici di riferimento del Governo sul territorio, teniamo interlocuzione costante, quasi quotidiana. Rappresentiamo la nostra situazione, ci confrontiamo sulle criticità, chiediamo attenzione per quello che è il terzo Comune della provincia di Rimini”.

Continuano sindaco e assessore: “Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è emerso innanzitutto un aspetto suffragato dai numeri: non c’è un’emergenza Santarcangelo. I vertici delle forze dell’ordine al tavolo della Prefettura hanno evidenziato come detto in premessa come il numero dei reati sia in linea con quelli degli altri anni. Raccogliendo però le nostre sollecitazioni in fatto di attenzione, i Carabinieri hanno comunque assicurato un’intensificazione dei pattugliamenti notturni già dai prossimi giorni”.