Santarcangelo, scooter rubato in pieno giorno a un calciatore

Rubato scooter a un giovane calciatore impegnato in una partita fuori città. Lo aspettava un’amara sorpresa, una volta disputata la partita. La disavventura è toccata a uno sportivo, su cui si chiede di mantenere l’anonimato, il quale al rientro presso la zona degli impianti sportivi, che sorgono tra il PalaSgr e lo stadio “Valentino Mazzola”, a Santarcangelo, non ha più trovato lo scooter su cui era arrivato. Scooter che quindi è stato rubato nel corso della giornata, in una fascia indicativa piuttosto ampia che va dalle 9.30 alle 16.30. Si tratta, per l’esattezza, di un modello Mbk Booster spirit di colore nero. Il furto è avvenuto in pieno giorno in un’area frequentata da famiglie e ragazzi e in prossimità di telecamere di videosorveglianza. Da qui la speranza che qualche “frame” possa aiutare a individuare il responsabile.

La vittima ha già sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine.