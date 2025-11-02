Santarcangelo, scontro fra auto, tre feriti, un conducente positivo all’etilometro (2,35)

SANTARCANGELO. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Santarcangelo, in via Dell’Orzo. Secondo la ricostruzione della polizia locale, intorno alle 17.50, a rimanere coinvolte sono state due Kia Sportage che, percorrendo le opposte direzioni di marcia, si sono urtate frontalmente. Rimasti feriti, non gravemente, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne di Verucchio, oltre alla passeggera che era con lui nell’auto, una 56enne anche lei domiciliata a Verucchio. Soccorsi dai sanitari del 118, tutti e tre i feriti sono stati affidati alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Il conducente riminese è però risultato positivo al test dell’etilometro con un valore misurato di 2,35 gr/l, quindi quasi cinque volte oltre il consentito dalla legge. La strada è stata riaperta alle 20.50, dopo il completamento delle operazioni di soccorso e recupero dei veicoli gravemente danneggiati e dei rilievi compiuti dalla polizia locale Unione Valmarecchia. La stessa che ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.