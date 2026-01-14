Santarcangelo, Samira Lui ospite speciale al Carnevale di domenica 25 gennaio

Domenica 25 gennaio una quindicina di carri allegorici, la banda musicale Rulli Frulli, i trampolieri, i truccabimbi e le associazioni del territorio animeranno il centro di Santarcangelo per la 22esima edizione del Carnevale.

L’appuntamento, organizzato da Pro Loco Santarcangelo, Città Viva Santarcangelo e GM Group sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, sarà condotto da Andrea Prada mentre la special guest di quest’anno è Samira Lui, showgirl e modella, co-conduttrice insieme a Gerry Scotti della Ruota della Fortuna.

Alle 15 circa partirà la sfilata dei carri allegorici da piazza Marini, che percorrerà le vie del borgo e si concluderà con una grande festa con musica e il canonico lancio di dolciumi e gadget in piazza Ganganelli.

Per far sì che la manifestazione si svolga in sicurezza, saranno previste modifiche alla circolazione e alla sosta per le vie del centro e nelle strade limitrofe, dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 25 gennaio. Sarà inoltre in vigore un’apposita ordinanza per vietare il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro, nonché l’accensione di petardi e altri dispositivi esplodenti per l’intera durata della manifestazione