Santarcangelo, salta la prenotazione da 20 persone e La Sangiovesa ora accetta solo quelle con carta di credito

SANTARCANGELO. Mai più prenotazioni senza prima aver dati gli estremi della carta di credito. L’Osteria La Sangiovesa di Santarcangelo (che in questi giorni ha riconfemato i Tre Gamberi del Gambero Rosso) annuncia la novità dopo che la sera di domenica 19 non si è presentato nessuno per una prenotazione da 20 persone. «Ieri sera più di 20 persone avevano prenotato alla Sangiovesa», ha scritto nei giorni scorsi il locale del centro storico di Santarcangelo sul profilo Facebook. «Ma non si sono presentate. Nessuna telefonata, nessun messaggio. Dietro ogni tavolo c’è chi prepara con cura, chi accoglie con un sorriso, chi lavora ore per farvi sentire a casa. Quando quei tavoli restano vuoti, non è solo un danno economico - è una ferita al rispetto e alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Per questo, con rammarico ma anche con senso di responsabilità, da oggi richiederemo i dati della carta di credito per confermare le prenotazioni. Non per diffidenza. Ma per rispetto. Per chi lavora, per chi prenota con serietà, e per chi non trova posto perché qualcun altro non ha avvisato. La fiducia resta la base di tutto. E a chi ogni giorno ci sceglie con cuore e rispetto diciamo solo: grazie».

Il post questa mattina ha già superato le 2.700 reazioni e quasi 600 commenti. Come era naturale non tutti sono d’accordo sulla scelta dell’Osteria ma sono in molti a dare sostegno.