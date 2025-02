Santarcangelo, rubate le ostie consacrate dai Frati Minori Cappuccini: dal vescovo sospetti sui satanisti

Il furto è stato scoperto oggi, giovedì 13 febbraio. Intorno alle 6.30, un laico incaricato di aprire la sala adibita ad aula liturgica (la chiesa è attualmente indisponibile a causa dei lavori di ristrutturazione del convento iniziati nel gennaio 2023 e ancora in corso), ha verificato l’ammanco del tabernacolo e della pisside (oggetto liturgico usato nella Chiesa cattolica e in altre confessioni cristiane per conservare le ostie consacrate dopo la Celebrazione) che conteneva le ostie consacrate per la santa Comunione. Quotidianamente alle ore 7, infatti, i Frati Cappuccini celebrano la s. Messa.

“Quanto accaduto al convento dei Frati Minori Cappuccini di Santarcangelo ci riempie di dolore. – commenta il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi – Vogliamo abbracciare tutta la Comunità francescana che da secoli serve Gesù presente nella Eucaristia e nella sua Chiesa. La ss. Eucaristia è il corpo di Gesù come il Signore stesso ha affermato durante l’ultima cena spezzando il pane e pronunciando le parole: «Questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me». Da allora i sacerdoti compiono ogni giorno lo stesso gesto e attraverso di loro, con forza dello Spirito Santo, sull’altare si rende presente il corpo di Cristo. La ss. Eucaristia viene distribuita ai fedeli e conservata nel tabernacolo per i malati e per la preghiera. Un furto come quello messo a segno a Santarcangelo è spesso destinato alla profanazione del corpo di Cristo da parte di gruppi satanisti. La presenza attiva del maligno ci addolora ma non ci stupisce. Come Satana ha insidiato Gesù duemila anni fa così continua ad infastidire la Chiesa e il popolo di Dio, e tutta l’umanità, oggi e sempre. Questo gesto è deprecabile, come le guerre, i traffici di uomini, le droghe, tutte insidie originate del maligno. Ma non dobbiamo temere: come Gesù ha sconfitto satana duemila anni fa così lo sconfigge oggi”.