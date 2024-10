L’intuizione si è rivelata corretta: sotto il sedile posteriore dell’auto, infatti, è stata rinvenuta una borsa contenente numerosi monili in oro, per un valore complessivo di circa 100.000 euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa, che ha coinvolto una donna di 94 anni residente a Santarcangelo di Romagna. La vittima è stata raggirata da un uomo che, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, l’ha informata che la figlia era stata derubata e che i suoi beni preziosi dovevano essere messi al sicuro.

Mentre la donna era ancora al telefono, un altro individuo, travestito da carabiniere, si è presentato alla porta della sua abitazione, fingendo di essere stato incaricato di ritirare gli oggetti di valore per portarli in caserma. Confusa e agitata, la 94enne ha aperto la cassaforte e consegnato al truffatore tutti i gioielli e le monete d’oro che vi erano custodite.

La meticolosa attività di indagine degli agenti ha permesso di identificare l’autore del reato, che è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di crack, per cui è stato segnalato agli organi competenti.