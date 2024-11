Un incidente con rottura della conduttura del gas questa mattina sulla via trasversale Marecchia a Santarcangelo. In un cantiere un mezzo meccanico ha danneggiato una conduttura del gas e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto i tecnici per ripristinare il danno insieme ai vigili del fuoco e la polizia stradale La strada è stata riaperta alle 11.40.