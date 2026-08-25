Santarcangelo, ritrovato il vitellino in cartapesta rubato a Tuttozoo

È stato ritrovato da una pattuglia della Polizia Locale di Santarcangelo allertata da un cittadino, il vitellino in cartapesta rubato nella notte fra venerdì e sabato di fronte a Tuttozoo. Un furto messo a segno dopo aver forzato la catena che lo legava alla mucca con cui da anni e anni è posizionato all’ingresso della città sulla via Emilia.

A indicare al comando che si trovava a San Martino dei Mulini è stato un residente alle prime ore di questa mattina e sul posto si sono recati gli agenti impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio. Uomini della Polizia Locale che lo hanno rinvenuto sotto una quercia di un fondo agricolo di via Viola e lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario.