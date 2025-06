Santarcangelo. Ricavi oltre i 300 milioni di euro per il Gruppo Maggioli

Il Consiglio di amministrazione di Maggioli S.p.A., capogruppo del Gruppo Maggioli, leader nel settore dell’Information and Communication Technology per Pubblica Amministrazione, liberi professionisti e aziende, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità consolidato 2024. Il documento rappresenta la volontà di comunicare, nel rispetto del principio di trasparenza, informazioni che monitorano l’andamento del Gruppo in chiave ESG.

“Il percorso di evoluzione nella direzione della sostenibilità e della promozione di una cultura d’impresa consapevole e responsabile si conferma per il Gruppo un progetto di primaria importanza – afferma Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli. – Il 2024 è stato un anno sfidante, che ci ha consentito di sviluppare e consolidare opportunità, in linea con il PNRR, finalizzate al benessere dei cittadini. Contribuire al processo di transizione digitale rappresenta per noi una mission resa possibile dall’impegno di una squadra di oltre 3.300 persone dislocate su tutto il territorio italiano e all’estero”.

Il 2024 si conclude in crescita per il Gruppo Maggioli, con ricavi consolidati di 310 milioni di Euro (valore del giro d’affari a livello di ricavi consolidati nel 2024), in crescita del 16,2% rispetto al 2023 (+12,3% sull’EBITDA del 2023), di cui il 92% realizzato in Italia e l’8% in Europa e America Latina, suddivisi tra settore pubblico (83,5%) e privato (16,5%). Cresce il numero di clienti che supera i 45mila, con un +13% di nuovi utilizzatori, il 68% di fidelizzati (oltre tre anni): il 42% dei clienti è costituito da Comuni con oltre 25mila abitanti.

Il Gruppo Maggioli ha implementato obiettivi di sostenibilità ambientale, con focus su materie prime, efficienza energetica e gestione dei rifiuti.​ I risultati mostrano progressi significativi nel 2024, con trend in costante aumento: la riduzione graduale degli imballaggi in plastica vergine per arrivare all’obiettivo di oltre il 60% di materiale riciclato entro il 2026; l’aumento dell’energia autoprodotta, dell’8% al 31 dicembre 2024, per centrare l’obiettivo di un ulteriore aumento del 4,5% entro il 2026 e del 9% entro il 2028, mentre è del 22% il totale di energia elettrica da fonti rinnovabili sul totale utilizzato nel corso dell’anno in esame. Trend in aumento per i rifiuti destinati al recupero (97%) e per la carta certificata FSC utilizzata (40%).

Per quanto riguarda gli obiettivi sociali e Diversity, Equity&Inclusion, si conferma l’impegno del Gruppo a migliorare l’occupazione, l’attrazione e la retention dei talenti, anche attraverso consolidati percorsi di formazione e un’attenzione costante alla salute e alla sicurezza dei dipendenti. Si consolida al 41% la percentuale di dipendenti di genere femminile. Un’attenzione, quella verso la parità di genere, confermata anche dalla rinnovata partecipazione al progetto nazionale “Girls Code It Better” rivolto alla sensibilizzazione di giovani ragazze verso le materie STEM nella Maggioli Academy di Rende (Cs). È stata inoltre rinnovata la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la Maggioli S.p.A. La popolazione totale del Gruppo è di oltre 3.300 persone, con un aumento del 10% nel 2024 e il 21% di dipendenti Under 30.

In tema di Governance e Etica Aziendale, il Gruppo Maggioli si impegna a mantenere elevati standard di etica e integrità nel business, uniformando le politiche e ampliando le certificazioni. Sono state adottate misure per garantire la conformità e la responsabilità, con l’adozione di un Codice Etico di gruppo, la certificazione ISO 37001 per Maggioli S.p.A., il raggiungimento di 37 certificazioni totali all’interno del Gruppo al 31/12/2024 e l’implementazione di un modello organizzativo in tutte le società. ​