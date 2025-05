Rapina a mano armata questa mattina a Santarcangelo in via Don Minzoni alla storica gioielleria Pedrosi. Due malviventi sono riusciti ad entrare nell’esercizio e hanno aggredito il titolare, un anziano di 92 anni, per poi darsi alla fuga con un furgone. Da quantificare il bottino, per fortuna il titolare non ha riportato ferite, a parte il comprensibile spavento. Sul posto i Carabinieri di Santarcangelo. Si confida nelle telecamere della zona per riuscire a individuare i rapinatori.