Santarcangelo, prima terrorizza i genitori, poi danneggia l’auto dei Carabinieri: arrestato

Nel pomeriggio di sabato scorso i Carabinieri della Stazione di Santarcangelo di Romagna hanno tratto in arresto un 49enne italiano per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e minaccia ai danni di pubblico ufficiale nonché danneggiamento.

I militari erano intervenuti a casa dell’uomo su segnalazione dei genitori, dopo che il 49enne era andato in escandescenza, mettendo in atto un comportamento aggressivo nei loro confronti. L’uomo, nei cui confronti vi erano già diversi procedimenti per ipotesi di maltrattamenti e presunti comportamenti violenti, aveva da poco trascorso diversi mesi di custodia cautelare in carcere. Alla vista dei militari intervenuti non sarebbe riuscito a trattenere la rabbia e si sarebbe avvicinato velocemente a loro nonché scagliato contro l’autovettura di servizio, danneggiandola e ferendo alla mano uno dei Carabinieri.

Solo dopo l’ausilio di altra pattuglia di rinforzo è stato possibile immobilizzarlo e procedere agli accertamenti di rito, al termine dei quali il 49enne è stato tratto in arresto in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rimini.

Nella mattina di lunedì 22 aprile è stata celebrata l’udienza per la convalida dell’arresto, ove il giudice ha convalidato la misura precautelare e, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed il rischio di recidiva, ne disponeva la custodia cautelare in carcere.

Si ricorda infine che le indagini sono in corso e che l’indiziato è da ritenersi presunto innocente fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna, all’esito del procedimento penale.