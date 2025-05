Santarcangelo, premiati i bambini del Piedibus

A Santarcangelo sono stati premiati questa mattina (sabato 31 maggio) bambine e bambini che hanno partecipato al Piedibus nell’anno scolastico 2024/2025: nella sala consiliare del Municipio, l’assessore alle Istituzioni scolastiche, Luca Paganelli, ha consegnato un attestato e un buono per l’acquisto di un gelato agli alunni delle scuole primarie che hanno preso parte all’iniziativa di mobilità sostenibile.

Bambini e bambine tutte le mattine raggiungono la scuola primaria Pascucci con una delle quattro linee del Piedibus – via Pascoli, Pieve, stazione/piscina e centro storico – accompagnati da genitori o nonni: tra i momenti più significativi della mattinata, proprio il ringraziamento a Roberto Bertozzi, accompagnatore tra i più presenti della linea stazione.

I partecipanti al progetto sono quasi 70 (67 per la precisione): il Piedibus di Santarcangelo è attivo da 14 anni, avviato dall’Amministrazione comunale già nel 2011 con uno studio di fattibilità tecnica che aprì la strada a una nuova forma di “trasporto organizzato” per recarsi a scuola, con la definizione dei migliori itinerari, più brevi e più sicuri, nonché delle fermate più convenienti in base agli iscritti.