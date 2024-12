Santarcangelo, potenziato il servizio di pulizia nel periodo natalizio

In tema di pulizia e raccolta rifiuti, partirà domenica 8 dicembre il servizio straordinario che il Comune ha richiesto a Hera, che prevede la presenza di un operatore addetto allo svuotamento dei cestini e alla pulizia puntuale dove necessario, dalle ore 16 alle 22 di tutte le domeniche di dicembre e lunedì 6 gennaio. Pulizie extra sono previste, come di consueto, in occasione del Capodanno in piazza: l’Amministrazione comunale ha infatti richiesto a Hera la fornitura di quasi quaranta cassonetti aggiuntivi e il loro svuotamento entro le ore 7 di mercoledì 1° gennaio, oltre alla pulizia completa dell’area dell’evento.

Due invece le modifiche migliorative al sistema di raccolta porta a porta per le attività economiche che entreranno in vigore a partire dal 16 dicembre: su indicazione degli stessi esercenti, la carta non verrà più raccolta nella giornata di mercoledì ma il sabato , come accade già per la plastica. Gli operatori di Hera provvederanno quindi al ritiro dei rifiuti dal lunedì al sabato (mercoledì escluso) dalle ore 13 alle 16.

Nelle scorse settimane - segnala una nota del Comune - l’ufficio Verde e decoro urbano ha apportato migliorie diffuse alla segnaletica del centro. È stata recentemente installata la segnaletica di indicazione dei parcheggi di via Pedrignone – con cartelli su ambo i lati della via stessa – di piazza Marconi e degli altri parcheggi lungo viale Marini mediante un impianto segnaletico posto all’incrocio tra piazza Marconi e via Garibaldi. Al tempo stesso – in collaborazione con Pro Loco, Noi della Rocca, Città Viva e Blu Nautilus – sono stati installati alcuni nuovi pannelli nelle plance turistiche già installate nelle vie Montevecchi (nei pressi del parco Francolini), in viale Mazzini (vicino alla stazione ferroviaria) e di fronte all’area Campana. A queste si aggiungono nuove plance per la promozione degli eventi installate nell’area pedonale di recente realizzazione in via Pascoli e in via Don Minzoni. Nel parco Campo della Fiera, invece, nuovi cartelli realizzati a partire dai contributi dei bambini e bambine delle scuole primarie che hanno partecipato al progetto “Ho a cuore Santarcangelo” sensibilizzeranno le persone sulle regole di tenuta dei cani nei parchi e negli spazi pubblici.

“Quelle messe a punto in termini di raccolta rifiuti, decoro e segnaletica sono misure puntuali che migliorano sensibilmente la qualità urbana del centro commerciale naturale – dichiara la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Michela Mussoni – e allo stesso tempo vanno incontro alle esigenze espresse dagli esercenti del centro commerciale naturale e dalle associazioni di categoria”.

“Proprio in quest’ottica – conclude la vice sindaca Mussoni – proseguiremo anche in futuro con il dialogo e i momenti di confronto, per assicurare un alto livello di decoro urbano nel centro commerciale naturale come elemento cardine della rete commerciale e turistica della città”.