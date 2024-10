Santarcangelo, piazza Marini: via libera alla messa in sicurezza idraulica

Insieme ai documenti di indirizzo alla progettazione per i due interventi nelle frazioni di San Vito e Sant’Ermete, nei giorni scorsi la Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato anche una delibera per finanziare un’opera analoga nel capoluogo: la messa in sicurezza idraulica e rifunzionalizzazione di piazza Marini, anch’essa finanziata con un contributo ministeriale di 230mila euro.

Nella piazza e nelle vie limitrofe, in particolare, si prevede di intervenire per migliorare la canalizzazione delle acque meteoriche superficiali, per poi ripavimentare e riqualificare la piazza stessa e le strade vicine, con l’obiettivo generale di conciliare la messa in sicurezza idraulica con il recupero e la conservazione di un luogo di spiccato rilievo storico-testimoniale per la città di Santarcangelo.

Come per gli altri due interventi approvati dalla Giunta, il contributo ministeriale di 230mila euro consentirà di realizzare la progettazione, da utilizzare poi per partecipare a bandi pubblici con cui intercettare le risorse sovraordinate per realizzarlo: il costo complessivo dell’opera è infatti stimato in 3 milioni di euro. Anche in questo caso le procedure di affidamento della progettazione dovranno essere completate nel mese di ottobre.