Santarcangelo, piazza Ganganelli, via ai lavori alla pavimentazione

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione ordinaria a una porzione della pavimentazione di piazza Ganganelli compresa tra la via antistante al Municipio e il monumento ai Caduti: per non creare interferenze con la festa del Carnevale, l’intervento sarà diviso in due fasi e renderà necessaria la chiusura della via di piazza Ganganelli in occasione del mercato del venerdì.

La prima fase prenderà infatti avvio a partire da domani (martedì 23 gennaio) per concludersi sabato 10 febbraio: i lavori di manutenzione termineranno nell’arco di una decina di giorni, ma l’area di cantiere resterà transennata e interdetta al traffico veicolare per circa due settimane – comunque non oltre il 10 febbraio – al fine di consentire l’assestamento e il consolidamento dei materiali. Quattro i quadrotti interessati dalla prima fase, a cui se ne aggiungono altrettanti per l’area di cantiere e deposito.

Dopo il Carnevale, i lavori riprenderanno martedì 13 febbraio concentrandosi su cinque quadrotti nelle immediate vicinanze del monumento, lato fronte Municipio: in questo caso, l’interdizione dell’area al passaggio ammonterà a circa 45 giorni.

Il mercato

Per l’intera durata dell’intervento, i banchi del mercato del lunedì solitamente collocati nell’area dove sarà presente il cantiere saranno spostati in un’altra zona all’interno della piazza. Quelli invece del mercato del venerdì, che conta una maggior presenza di ambulanti, si trasferiranno nella via di piazza Ganganelli, che resterà chiusa al traffico per il tempo dello svolgimento del mercato, di allestimento e disallestimento delle postazioni. La chiusura della via antistante il Municipio comporterà anche delle modifiche alle linee del trasporto pubblico locale di Start Romagna: tutti i dettagli saranno pubblicati su www.startromagna.it/news/.

“L’intervento rientra in un progetto per la riqualificazione complessiva della pavimentazione di piazza Ganganelli, che prosegue ormai da anni e che, con gli ultimi due lavori nel 2020 e nel 2022, ha interessato il 40% circa dell’area totale - dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi - l’alta frequentazione della piazza principale di Santarcangelo, dai mercati alle fiere, dagli eventi al passaggio dei mezzi per gli allestimenti mette costantemente alla prova la pavimentazione, il cui stato è continuamente monitorato dai tecnici comunali. Per questa ragione – conclude la vice sindaca – a cadenza regolare l’Amministrazione comunale procede al rifacimento di porzioni della pavimentazione con interventi circoscritti in piccole aree, tali da non compromettere la fruizione di un luogo così importante per la città dal punto di vista commerciale, turistico e collettivo”.