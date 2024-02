Santarcangelo, piazza Ganganelli: riprendono i lavori

Dopo l’interruzione programmata per consentire lo svolgimento del Carnevale, da domani (martedì 13 febbraio) riprendono i lavori di manutenzione ordinaria a una porzione della pavimentazione di piazza Ganganelli compresa tra la via antistante al Municipio e il monumento ai Caduti. Nel dettaglio, in questa seconda fase l’intervento si concentrerà su cinque quadrotti situati nelle immediate vicinanze del monumento, lato fronte Municipio: in questo caso – considerato il tempo necessario all’intervento e quello per l’assestamento e il consolidamento delle opere – l’interdizione dell’area al passaggio ammonterà a circa 45 giorni.

Nel corso di questo periodo, i banchi del mercato del lunedì solitamente collocati nell’area dove sarà presente il cantiere saranno spostati in un’altra zona all’interno della piazza. Quelli invece del mercato del venerdì, che conta una maggior presenza di ambulanti, si trasferiranno nella via di piazza Ganganelli, che resterà chiusa al traffico per il tempo dello svolgimento del mercato, di allestimento e disallestimento delle postazioni. La chiusura della via antistante il Municipio comporterà anche delle modifiche alle linee del trasporto pubblico locale di Start Romagna: tutti i dettagli saranno pubblicati su www.startromagna.it/news/.