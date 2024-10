Santarcangelo, Parco dello Sport di Sant’Ermete: il 3 novembre via ai lavori

Oggi è stata firmata la Convenzione per la realizzazione del Parco dello Sport tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e la Fondazione Giuseppe Berardi ETS, per dare il via ai lavori Il 3 novembre. “Il progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Giuseppe Berardi ETS a Sant’Ermete di Santarcangelo rappresenta un’idea fortemente voluta dal fondatore Cav. Giuseppe Berardi. “Per celebrare la nascita del Parco dello Sport - si legge in una nota della Fondazione - la data d’inizio lavori è stata scelta non a caso e coincide volutamente con il giorno del compleanno del Cav. Giuseppe Berardi, venuto a mancare lo scorso gennaio, che grazie alla sua lungimiranza e alla sua forte volontà di realizzare qualcosa per la sua comunità, ha dato vita a questo ambizioso

progetto. Lo scopo del Progetto è quello di divulgare non solo la cultura dello sport e dell’attività fisica ma tutto ciò che la cultura in generale può fare per la crescita e la formazione di una persona, di una collettività, di una società sia a livello personale, che nazionale ed internazionale”.

L’intervento, sottolinea la Fobndazione, sarà a bassissimo impatto ambientale. Ogni spazio del parco sarà fruibile anche alle persone e agli atleti diversamente abili, attraverso l’annullamento di ogni tipo di barriera architettonica. Ogni singolo impianto è stato progettato dagli architetti Valentina Foffi e Luca Bertagni, seguendo le direttive tecniche di CONI e CIP, nonché quelle fornite dalle singole Federazioni sportive di ciascuna disciplina olimpica e paralimpica coinvolta. Con grande orgoglio della Fondazione il Progetto è rientrato nel Manuale di Federciclismo pubblicato in occasione dei Giochi Olimpici 2024 a Parigi. La Direzione lavori è affidata agli architetti Pietro Pezzi, Margherita Foschi e la geometra Giorgia Polidori”.