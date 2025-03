Santarcangelo, omaggio a Iris Versari e Tina Anselmi con due intitolazioni di spazi pubblici

In occasione della Giornata internazionale della Donna, a Santarcangelo sono partite tra ieri (venerdì 7 marzo) e oggi (sabato 8) le intitolazioni di spazi pubblici della città a figure femminili di rilievo locale, nazionale e internazionale: i primi due luoghi interessati sono i giardini di fronte alla scuola superiore “Rino Molari”, dedicati a Iris Versari, e la rotatoria all’incrocio tra le vie Berlinguer, Togliatti e Scalone, intitolata a Tina Anselmi.

L’iniziativa fa seguito all’approvazione di una delibera da parte della Giunta comunale che prevede proprio l’intitolazione di aree pubbliche a figure femminili, da attuare progressivamente nei prossimi anni per riconoscere il rilievo delle donne nella storia, nella cultura, nell’arte, nella società e nella politica, oltre a riequilibrare una situazione al momento fortemente sbilanciata: a Santarcangelo, infatti, su 503 toponimi complessivi solo 12 sono dedicati a donne (meno del 2,5%).

“Nel caso del linguaggio, la scelta di utilizzare declinazioni come ‘sindaca’ rende possibile anche per le giovani donne riconoscersi in ruoli sociali precedentemente identificati solo con vocaboli maschili. Allo stesso modo, la presenza diffusa di esempi femminili di alto profilo, oltre a rendere merito a donne che hanno fatto la storia della nostra Repubblica e non solo, offre anche a bambine e ragazze esempi dei grandi obiettivi che si possono conseguire nella propria vita portando avanti con determinazione valori di parità, indipendenza e autodeterminazione” dichiara l’assessora alle Pari opportunità, Angela Garattoni.

L’intitolazione di luoghi pubblici della città a figure femminili è iniziata con l’intento di rendere visibile e tangibile il contributo delle donne alla costruzione dell’architettura istituzionale della Repubblica, su impulso dell’iniziativa “La via Maestra” promossa lo scorso autunno dall’Anpi “Alba Mini” di Santarcangelo. In particolare, sono stati studenti e studentesse del “Molari” a proporre l’intitolazione del giardino antistante la scuola a Iris Versari, partigiana decorata con la Medaglia d’oro al Valor militare.

Dopo la cerimonia di ieri (venerdì 7 marzo), questa mattina (sabato 8) la rotatoria all’incrocio tra le vie Berlinguer, Togliatti e Scalone è stata intitolata a Tina Anselmi, partigiana e prima Ministra nella storia della Repubblica italiana: all’interno della rotatoria, inoltre, sono stati piantati nuovi alberi compresa una mimosa. Presso la rotatoria all’incrocio tra le vie della Resistenza e Togliatti – già in passato intitolata a Nilde Iotti – è stata infine collocata l’apposita targa, finora mancante.