Santarcangelo, oggi il Carnevale con Samira Lui

SANTARCANGELO. Torna oggi a in Romagna la 22esima edizione del Carnevale di Santarcangelo con una quindicina di carri allegorici, la banda musicale Rulli Frulli, i trampolieri, i truccabimbi e le associazioni del territorio. L’appuntamento, organizzato da Pro Loco Santarcangelo, Città Viva Santarcangelo e GM Group sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, sarà condotto da Andrea Prada mentre la special guest di quest’anno è Samira Lui, showgirl e modella, co-conduttrice insieme a Gerry Scotti della Ruota della Fortuna. Alle 14,30 circa partirà la sfilata dei carri allegorici da piazza Marini, che percorrerà le vie del borgo e si concluderà con una grande festa con musica e il canonico lancio di dolciumi e gadget in piazza Ganganelli.