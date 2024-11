Santarcangelo. Nuovi lavori al padiglione storico dell’ospedale

Domani, giovedì 21 novembre, prenderanno il via i lavori di riqualificazione degli spazi esterni e il ripristino del padiglione storico Rosa Lazzarini presso l’ospedale Franchini di Santarcangelo. L’intervento, del valore di circa 200.000 euro, è finanziato attraverso il PNRR e realizzato dall’Ausl Romagna con l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Dettagli dell’intervento

I lavori includeranno la sistemazione degli spazi esterni e dei percorsi pedonali adiacenti al padiglione storico, oltre al collegamento tra il parcheggio Suor Angela Molari e la biblioteca Baldini.

Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio di ristrutturazione che ha già visto:

La riqualificazione dell’obitorio, inclusa la copertura (150.000 euro), con lavori che termineranno a breve.

L’adeguamento degli impianti antincendio, per un investimento di circa 100.000 euro, già in parte completato.

Inoltre, è in fase di progettazione la realizzazione degli spogliatoi per il personale al piano seminterrato del fabbricato, con un costo previsto di 250.000 euro. Questo ulteriore intervento sarà avviato nel 2025.

Modifiche temporanee alla viabilità

Dal 21 novembre 2024 al 21 maggio 2025, una parte del parcheggio di piazza Suor Angela Molari, situata accanto all’edificio storico, sarà destinata a cantiere. In quest’area sarà quindi vietata la sosta.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha sottolineato l’importanza dell’intervento, che fa parte di un piano di modernizzazione e potenziamento dell’ospedale Franchini: “Negli ultimi anni, Ausl Romagna ha investito oltre 5 milioni di euro per il nostro ospedale, includendo progetti già realizzati come il rinnovamento della Chirurgia, il nuovo Ospedale di Comunità e il reparto di Medicina e Lungodegenza. L’intervento sul padiglione Rosa Lazzarini rappresenta un ulteriore tassello in un percorso che continuerà a vedere investimenti e potenziamenti,”.