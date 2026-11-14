Santarcangelo, nuovi attraversamenti e percorso protetto in via Celletta dell’Olio

Nuovi attraversamenti pedonali e un percorso protetto lungo la banchina per mettere in sicurezza chi si sposta a piedi nella zona dell’ex casello. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori realizzati da Anthea a Santarcangelo di Romagna, in via Celletta dell’Olio nei pressi dell’incrocio con via Togliatti, pensati in particolare per agevolare in sicurezza il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica e il collegamento pedonale verso il centro cittadino.

L’intervento ha previsto la creazione di due nuovi passaggi pedonali, il primo in via Celletta dell’Olio vicino all’intersezione con via Casette Molari e il secondo in via Togliatti, subito dopo l’incrocio con via Celletta dell’Olio. Parallelamente, nel tratto compreso tra l’isola ecologica e via Togliatti, la banchina stradale è stata ripulita dalle erbe infestanti, consolidata con materiale stabilizzato e messa in sicurezza con appositi delineatori. Il nuovo camminamento, largo un metro e lungo circa sessanta, impedirà così il transito e la sosta selvaggia delle auto, garantendo uno spazio protetto ai passanti.

Soddisfazione viene espressa dall’amministrazione comunale, con il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni che sottolineano come l’opera offra una prima risposta concreta alle richieste dei residenti. Pur non rappresentando una soluzione definitiva, i due amministratori definiscono l’intervento un primo passo fondamentale a cui l’ente conta di dare presto seguito con ulteriori opere viarie.