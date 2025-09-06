Santarcangelo, nuova gestione a “Il Brigante” con la consegna dell’anello del Passatore

Questa mattina (sabato) a Santarcangelo di Romagna si è rinnovato un gesto dal forte valore simbolico: la consegna del celebre anello di Stefano Pelloni ai nuovi gestori del ristorante “Il Brigante” che, dall’11 di settembre, prenderà il posto della storica trattoria di via Marini.

La cerimonia si è svolta in forma semplice ma suggestiva. A firmare la pergamena di consegna solenne è stata Gloria Clarice Zammarchi, discendente di Francesca Ricci, la donna che a metà Ottocento ebbe il coraggio di rifiutare l’aiuto chiesto dal brigante Stefano Pelloni, detto appunto “il Passatore”. Quando questi le domandò rifugio per sé e per la refurtiva, Francesca rispose di no, scegliendo l’onore alla paura. Nella fuga precipitosa, il fuorilegge lasciò cadere un paio di orecchini: da uno di essi nacque proprio il famoso anello, che da allora è diventato simbolo di resistenza e memoria per la comunità santarcangiolese.

Con la firma, l’anello è stato idealmente consegnato ai nuovi gestori – Nicola Calò ed Enrico Giovannini – che hanno raccolto la sfida di ridare vita a un luogo intriso di storia. “Non vogliamo soltanto aprire una trattoria – hanno spiegato – ma far respirare ai nostri ospiti il fascino di un locale che custodisce due secoli di vicende e leggende”.

Il nuovo ristorante, che aprirà le porte al pubblico l’11 settembre, offrirà piatti di carne e cacciagione, alcune proposte di pesce e una cantinetta con 50 etichette locali. Gli arredi saranno rinnovati, ma l’anima del locale resterà quella di sempre: un luogo dove la memoria incontra la convivialità.