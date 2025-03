Santarcangelo, nuoto e baskin: contributi per l’inclusione attraverso lo sport

A Santarcangelo la Giunta comunale ha approvato l’erogazione di due contributi economici a sostengo dell’inclusione nella pratica sportiva, per un totale di circa 4mila euro: 1.800 euro per l’avvio al nuoto di ragazzi e ragazze con disabilità che frequentano la “Franchini” e circa mille euro per il sostegno alla pratica del baskin sempre nella scuola media.

“Come Amministrazione comunale diamo continuità al sostegno di iniziative che rendono possibile uno sport autenticamente per tutti, come dovrebbe essere per ogni genere di pratica sportiva” dichiara l’assessora allo Sport, Angela Garattoni. “Il baskin in particolare è una disciplina inclusiva nella sua stessa concezione, che a Santarcangelo vanta un’esperienza unica a livello provinciale grazie alla presenza degli Onions, che anche in futuro vogliamo continuare a sostenere”.

In dettaglio, il progetto per l’avviamento al nuoto di ragazzi e ragazze con disabilità è in continuità con quello svolto nell’anno scolastico 2023/2024, con l’obiettivo di sviluppare autonomia personale, socializzazione e nuove competenze, oltre a percorsi di crescita e inclusione: una ventina gli alunni coinvolti insieme ai rispettivi accompagnatori, senza costi per le famiglie.

Il contributo all’associazione sportiva dilettantistica Onions Baskin, a cui si aggiunge l’utilizzo gratuito del Pala Sgr per la partita conclusiva del progetto, consente di realizzare un percorso di promozione del baskin all’interno della scuola media, finalizzato alla diffusione di una pratica sportiva aggregativa e fonte di benessere per i partecipanti, che implementa buone pratiche nell’ambito dell’educazione fisica sviluppando una cultura inclusiva attraverso l’apprendimento di uno sport fondato sulla collaborazione tra ragazzi e ragazzi in grado di valorizzare le abilità di ognuno. Il progetto, in particolare, prevede un incontro per la formazione degli insegnanti, la presentazione nelle due classi coinvolte, quattro incontri in palestra per ciascuna classe e la partita conclusiva al Pala Sgr.