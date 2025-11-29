Santarcangelo, nonna Flora festeggia i 100 anni a modo suo: “Tra un po’ è Natale, è ora di mettersi al lavoro”

È stata festa grande ieri (venerdì 28 novembre) in via Dalla Chiesa per Flora Bonini, nata a Montalbano il 28 novembre 1925 ed entrata nel ristretto novero degli ultrasecolari, celebrata da tanti parenti e amici. E Flora le candeline le ha spente davvero, perché a cento anni è ancora più che in forma.

“Mio padre lavorava al Cantinone di Ribano e io ho fatto un po’ tutti i lavori: a quel tempo Santarcangelo non era così sviluppata, avevamo la terra e ricordo che quando bombardavano ci hanno fatto disfare il pagliaio per paura che prendesse fuoco tutto” ha raccontato la signora Bonini al sindaco Filippo Sacchetti e all’assessore Filippo Borghesi davanti ai quattro figli, sette nipoti, dieci pronipoti e tanti altri familiari.

Un sorriso e una parola per tutti, un brindisi e la foto di gruppo, poi il via alla festa con il buffet preparato in famiglia: d’altra parte la nuora Luciana ha gestito a lungo una rosticceria a Santarcangelo. “Flora ci è venuta ad aiutare fino a quando aveva più di novant’anni: cuoceva le patate, le piadine e chiudeva i cappelletti” racconta Luciana, e la signora Bonini subito aggiunge: “Natale è vicino e fra un po’ è ora di mettersi al lavoro: sono pronta” ha promesso Flora, già preparata a indossare il grembiule e maneggiare sfoglia e ripieni.