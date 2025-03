Santarcangelo, nell’auto una maschera e arnesi da scasso: denunciato un senza fissa dimora

Nei giorni scorsi, durante un servizio di monitoraggio del territorio a seguito di una segnalazione, gli agenti della Polizia locale dell’Unione Valmarecchia hanno effettuato un controllo nel parcheggio dell’area Campana su una persona senza fissa dimora gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’ispezione del veicolo ha portato alla luce il possesso di diversi attrezzi – due mazzette da muratore, uno scalpello, un’ascia, un coltello, un manico da piccone, forbici e un cacciavite – e di una maschera in grado di oscurare completamente il viso, rendendo l’utilizzatore irriconoscibile.

Non essendo stata fornita valida giustificazione rispetto al possesso del materiale, nascosto nel bagagliaio, gli agenti lo hanno sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in quanto riconducibile ai reati di porto di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di strumenti atti a scassinare serrature. La persona – denunciata in stato di libertà per i reati citati – è stata segnalata all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Santarcangelo.