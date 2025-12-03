Santarcangelo, muore quattro settimane dopo l’incidente: “Rosy, fortunato chi ti ha incontrata”

Non ce l’ha fatta Rosalba Beiletti, la 68enne di Santarcangelo investita nel pomeriggio dell’8 novembre scorso da una Toyota Yaris mentre attraversava a piedi via Santarcangiolese all’altezza della rotatoria con via Giovanni Paolo II. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, il cuore della donna ha smesso di battere lunedì nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Indagata per omicidio stradale la 62enne che l’ha investita, difesa dall’avvocato Luca Brugioni. Intanto oggi sulla salma è stata disposta l’autopsia.