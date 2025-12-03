Santarcangelo, muore quattro settimane dopo l’incidente: “Rosy, fortunato chi ti ha incontrata”

Rosalba Beiletti lascia il figlio e l’adorato nipote. Persona dai mille interessi, era anche molto conosciuta a Cesena dove in passato era stata la prima donna tatuatrice ad aprire un negozio. La famiglia, assistita dall’avvocato Enrico Grazioso, e i suoi cari l’hanno voluta ricordare così. «Rosalba, per tutti “la Rosy”, è stata una moglie, una mamma, una nonna e un’amica speciale - si legge nella nota diffusa dai familiari -. Una di quelle persone che raramente si ha la fortuna di incontrare. Sempre sorridente e generosa, pur mantenendo la sua innata discrezione, sapeva essere un punto di riferimento e di conforto per chiunque, anche nei momenti più difficili. Donna di rara intelligenza e dai mille interessi, amava i libri e il disegno, una passione che condivideva con il suo adorato nipotino. Era molto attiva nella comunità: faceva parte di diversi club del libro ed era socia dell’Associazione Astrofili del Rubicone. Qui, insieme ai colleghi, si dedicava con entusiasmo alla divulgazione scientifica e all’uso dei forni solari, portando le sue conoscenze anche nelle scuole elementari del territorio. Coltivava inoltre il benessere fisico attraverso il Qi Gong, il nuoto e i corsi frequentati presso la palestra Rami di Santarcangelo». «La sua scomparsa - scrivono - aggravata dalla terribile dinamica dell’incidente, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile e una ferita profonda. Come da sue volontà non si terrà una cerimonia ufficiale. I suoi organi verranno donati nella speranza di poter regalare vita e amore a chi ne ha bisogno. I familiari desiderano ringraziare per le tante testimonianze di affetto ricevute in queste lunghe settimane e comunicheranno privatamente tempi e luoghi per un ultimo saluto».