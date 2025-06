Lutto nel mondo imprenditoriale e politico di Santarcangelo . A 72 anni è scomparso l’ex assessore Massimo Paganelli, personaggio molto conosciuto in ambito politico per la sua storica militanza nel Pd. Paganelli lascia la moglie Marinella e il figlio Luca, da un anno assessore a Santarcangelo nella giunta di Filippo Sacchetti. Affermato imprenditore nel campo del metano, a Paganelli ha reso omaggio anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “Esprimo il dolore e il cordoglio per la scomparsa di Massimo Paganelli, un vero protagonista della vicenda amministrativa, politica e economica della provincia di Rimini degli ultimi 40 anni. Una persona schietta, sincera, competente, la cui ragione di vita è sempre stato l’amore per la sua terra alimentato da una grande passione. Un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

Nato a Santarcangelo il 23 luglio 1952, alle elezioni del 1985 è eletto con il Pci ed entra a far parte della Giunta del sindaco Giancarlo Zoffoli in qualità di assessore alle Attività economiche e alla Polizia municipale, mentre dal 1995 al 1997 è in Consiglio comunale per il PDS, ricoprendo anche la carica di presidente dell’assemblea, con il sindaco Fabio Maioli. Assessore al Bilancio e alle Società partecipate con il sindaco Mauro Vannoni dal 2004 al 2009, nel 2011 torna in Giunta con il ruolo di vice del sindaco Mauro Morri fino al 2013.

A livello provinciale, nel 1986 e poi nuovamente nel 1989 viene eletto nel Comitato circondariale di Rimini, ente che precedette l’istituzione della Provincia di Rimini. Presidente per due mandati del Consorzio agro-alimentare riminese (Caar) è stato anche presidente di Patrimonio mobilità Rimini (Pmr) dal 2016 al 2020. Presidente della Confesercenti provinciale, ha ricoperto inoltre la carica di consigliere di amministrazione presso enti quali Tram e Rimini Fiera.

L’Amministrazione comunale e la città in una nota testimoniano “la più profonda gratitudine nei confronti di Massimo Paganelli per il suo contributo allo sviluppo di Santarcangelo e della Provincia di Rimini, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto”.