Santarcangelo, minacce e vessazioni in una azienda di autotrasporti. Il Comune: “Siamo vicini ai lavoratori”

Minacce e vessazioni da parte del titolare nei confronti dei lavoratori all’interno di un’azienda di autotrasporti santarcangiolese “lasciandoci increduli di fronte a episodi del tutto inaccettabili” dichiara l’assessore al Lavoro, Luca Paganelli.

“A Santarcangelo, come altrove, non è pensabile che vengano violati diritti basilari come il rispetto dovuto a qualsiasi persona, a maggior ragione in contesti come quello lavorativo dove purtroppo simili episodi sono invece all’ordine del giorno, in particolare in settori delicati come la logistica. Apprezziamo la scelta della Cgil, che valuterà di costituirsi come parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario di prossimo avvio, e ribadiamo la nostra vicinanza ai lavori coinvolti, riaffermando che la dignità del lavoro dev’essere tutelata in ogni caso”.

“Nel frattempo – conclude Paganelli – come Comune continueremo a lavorare insieme alle organizzazioni sindacali affinché il rispetto dei lavoratori e dei loro diritti sia garantito in ogni contesto, con l’intento di prevenire il verificarsi di simili episodi sul territorio santarcangiolese”.