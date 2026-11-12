Santarcangelo, malore fatale in auto: perde la vita una donna bellariese di 64 anni

Malore fatale alla guida, perde la vita una donna di 64 anni. Intorno alle 7 di questa mattina, i Carabinieri di Santarcangelo di Romagna sono intervenuti in via dell’Argilla a seguito di una segnalazione pervenuta al 112. Sul posto hanno rinvenuto, all’interno di un’autovettura, il corpo senza vita di una donna, originaria e residente a Bellaria Igea Marina.

Dalle verifiche condotte unitamente al medico legale, si è ricostruito che a seguito di un malore, il veicolo ormai fuori controllo ha deviato dalla sede stradale sfondando il cancello di una abitazione privata lungo la via, per poi terminare la sua corsa contro un’altra automobile parcheggiata. La salma è stata successivamente trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale di Santarcangelo di Romagna ed è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.