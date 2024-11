Santarcangelo, Maggioli cresce in Spagna e rileva la maggioranza di Wardem con Atm

Maggioli, leader in italia nel settore delle soluzioni innovative per la Pubblica Amministrazione, ha annunciato l’ingresso, con quota di maggioranza, nel capitale di Wardem, azienda spagnola specializzata in business development e digital marketing. L’operazione - avvenuta tramite la controllata ATM Grupo Maggioli (20 milioni il fatturato) - segna un’ulteriore spinta verso la crescita internazionale del Gruppo, obiettivo dei prossimi anni, come dichiarato dal ceo Paolo Maggioli.

Wardem è riuscita in soli tre anni a imporsi quale leader nel marketing digitale grazie a soluzioni basate su tecnologia avanzata e un approccio end-to-end che include la consulenza strategica e lo sviluppo di asset digitali incentrati su Intelligenza Artificiale e Data Analytics. L’entrata del Gruppo Maggioli nel capitale di Wardem apre nuove opportunità nel mercato enterprise sia in Spagna che nell’area LATAM (Paesi Latino-Americani) in cui Maggioli sta recentemente ponendo le basi di ulteriore sviluppo del segmento enterprise

«L’internazionalizzazione è aspetto rilevante della strategia M&A del Gruppo. L’entrata nel capitale di Wardem rappresenta uno step importante per consolidare i nostri piani di espansione all’estero, nonché prosecuzione della diversificazione del business già in atto, applicando nel mercato privato le soluzioni innovative che hanno reso Maggioli leader nella P.A. del nostro Paese – sottolinea Paolo Maggioli, CEO di Maggioli –. Quest’operazione permette al Gruppo di rafforzare l’offerta di servizi digitali avanzati in Spagna e in area Latam, aree di nostro grande interesse, potendo così integrare e mettere in sinergia le competenze di Wardem nel digital marketing e Data analytics all’esperienza del Gruppo e alle soluzioni della controllata ATM Grupo Maggioli in ambito Pubblica Amministrazione e, di converso, allargare da subito anche sui mercati esteri l’operatività di Dinova, la nostra unit verticale di recente costituita.

“L’acquisizione di Wardem - si legge in una nota - si inserisce nell’ambito di una precisa strategia di crescita di Maggioli che, nel 2024, ha dato il via a Dinova S.r.l., realtà dedicata all’innovazione digitale per il mercato privato e che nasce dalla fusione per incorporazione di quattro società già parte del Gruppo (DeepCyber, eLogic, Hibo e Injenia). Dinova - che vanta un team di 300 professionisti con all’attivo 1500 clienti nazionali e internazionali, 8.000 progetti in corso e 80 milioni di euro di fatturato - si posiziona già in partenza come uno dei principali player del nostro Paese nell’ambito della digital transformation, offrendo soluzioni avanzate in ambito AI, Data, Cloud, Cybersecurity e Digital Marketing.

“L’acquisizione di Wardem da parte del Gruppo Maggioli rappresenta un passo fondamentale nella strategia di espansione nel mercato privato e ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Spagna e nell’area LATAM - ha dichiarato Cristiano Boscato, CEO di Dinova - Questa operazione non solo consolida le nostre competenze in ambito enterprise, ma ci consente anche di portare ulteriori competenze e tecnologie avanzate su progetti dati, analytics e digital marketing ai nostri clienti. Il “Dinova Connection Tour”, che ha fatto tappa a Madrid nei giorni scorsi, si è rivelato la giusta occasione per esplorare insieme a partner e clienti i temi più rilevanti per l’innovazione digitale, continuando il nostro impegno verso la crescita e l’eccellenza.”