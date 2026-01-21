Santarcangelo, lo sfogo del sindaco: “La sicurezza è un diritto e il Governo deve garantirla, qui ci sono appena 10 Carabinieri”

Dopo l’ennesimo episodio di furti e vandalismo a Santarcangelo, arriva lo sfogo del primo cittadino Filippo Sacchetti: “Non c’è giorno che in Italia non ci sia una segnalazione, una denuncia sui gruppi social, una voce arrivata all’orecchio che riporti di un furto o un tentato furto. In abitazioni, capanni agricoli, negozi e attività commerciali. Non si salva nessuno. E ne abbiamo avuto purtroppo riprova nuovamente questa notte con il furto di due distributori automatici di palline alla Tabaccheria all’angolo fra via Braschi e via Mazzini a Santarcangelo. In proporzione al proprio territorio, accade a tutti e dappertutto. Qualcuno ha più fortuna, perché di questo fondamentalmente si tratta, qualcuno meno. Ma in questo senso, nessuno è esentato dal problema furti. Nessuno nel nostro Paese. Nessun sindaco, di destra o di sinistra che sia, si salva. E nemmeno può sottrarsi alla rabbia più che legittima dei cittadini che nel Comune trovano la prima porta a cui rivolgersi per sfogarsi e denunciare l’accaduto. In un’escalation di emotività in cui trova spazio ogni pensiero successivo. Fino ad arrivare alla voglia di farsi giustizia da soli e alla raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa della propria abitazione. E a noi sindaci restano solo la frustrazione e un senso quasi di impotenza”.
Continua il sindaco: “Non credo che sia minimizzare il problema dire che Santarcangelo è una città sicura, che la provincia di Rimini è sicura, che l’Italia è sicura. Se lo dicono i dati è così. Ma se non ci si sente più sicuri da nessuna parte, questo impone a chi ha la competenza di garantire la sicurezza (lo Stato) di prendere questa necessità come un’emergenza nazionale. Perché la sicurezza non è una percezione, ma un diritto, servono concretezza e non slogan e chi è al Governo deve garantirla. Invece si decide di continuare a scaricare sui sindaci la soluzione e così la soluzione non può arrivare, perché noi primi cittadini da soli possiamo fare poco e niente: al massimo far passare sul territorio più macchine della Polizia locale, installare telecamere, chiedere un maggiore pattugliamento delle forze dell’ordine agli enti competenti”.