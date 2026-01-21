Santarcangelo, lo sfogo del sindaco: “La sicurezza è un diritto e il Governo deve garantirla, qui ci sono appena 10 Carabinieri”

Dopo l’ennesimo episodio di furti e vandalismo a Santarcangelo, arriva lo sfogo del primo cittadino Filippo Sacchetti: “Non c’è giorno che in Italia non ci sia una segnalazione, una denuncia sui gruppi social, una voce arrivata all’orecchio che riporti di un furto o un tentato furto. In abitazioni, capanni agricoli, negozi e attività commerciali. Non si salva nessuno. E ne abbiamo avuto purtroppo riprova nuovamente questa notte con il furto di due distributori automatici di palline alla Tabaccheria all’angolo fra via Braschi e via Mazzini a Santarcangelo. In proporzione al proprio territorio, accade a tutti e dappertutto. Qualcuno ha più fortuna, perché di questo fondamentalmente si tratta, qualcuno meno. Ma in questo senso, nessuno è esentato dal problema furti. Nessuno nel nostro Paese. Nessun sindaco, di destra o di sinistra che sia, si salva. E nemmeno può sottrarsi alla rabbia più che legittima dei cittadini che nel Comune trovano la prima porta a cui rivolgersi per sfogarsi e denunciare l’accaduto. In un’escalation di emotività in cui trova spazio ogni pensiero successivo. Fino ad arrivare alla voglia di farsi giustizia da soli e alla raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa della propria abitazione. E a noi sindaci restano solo la frustrazione e un senso quasi di impotenza”. Continua il sindaco: “Non credo che sia minimizzare il problema dire che Santarcangelo è una città sicura, che la provincia di Rimini è sicura, che l’Italia è sicura. Se lo dicono i dati è così. Ma se non ci si sente più sicuri da nessuna parte, questo impone a chi ha la competenza di garantire la sicurezza (lo Stato) di prendere questa necessità come un’emergenza nazionale. Perché la sicurezza non è una percezione, ma un diritto, servono concretezza e non slogan e chi è al Governo deve garantirla. Invece si decide di continuare a scaricare sui sindaci la soluzione e così la soluzione non può arrivare, perché noi primi cittadini da soli possiamo fare poco e niente: al massimo far passare sul territorio più macchine della Polizia locale, installare telecamere, chiedere un maggiore pattugliamento delle forze dell’ordine agli enti competenti”.

“Pochi strumenti”

Sottolinea Sacchetti: “Questi non sono strumenti sufficienti per perseguire i reati che ci stanno colpendo. Lo ha affermato ieri il sindaco di Rimini Jamil Sadhegolvaad su La7 e condivido in pieno le sue parole. Lo ha ribadito il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri davanti alle telecamere alla presenza del ministro Matteo Salvini, che ha pensato bene di defilarsi invece che rispondere. Silvia Salis a Genova ne ha fatto un tema quotidiano del suo amministrare. Lo ripetiamo un po’ tutti, consci che non è la repressione la panacea di tutti i mali ma che non si può continuare a parlare quasi esclusivamente di sicurezza sociale. Servono azioni, misure, concretezza. Perché sicurezza vuol dire tutela delle persone più deboli e se in una città le persone hanno paura ad uscire o a frequentare certi quartieri ritenendoli zone franche sono proprio i più fragili a subire le ripercussioni maggiori. Quindi, da un lato servono prevenzione e controlli e dall’altro politiche di integrazione e di comunità e recupero di spazi e luoghi abbandonati o degradati attraverso nuove attività pubbliche e private. Ma per fare questo servono fondi che il Governo continua a tagliare agli enti locali e servono uomini che il Governo continua a tagliare alle forze dell’ordine. O comunque a non rimpiazzare. Nel 2026 si prevedono 4.500 nuove assunzioni in Polizia a fronte di 6mila agenti che andranno in pensione e gli attuali dati del fabbisogno parlano di 12mila carabinieri e 5.905 finanzieri in meno del necessario”.

“A Santarcangelo abbiamo 10 Carabinieri”