Ladri nella notte nella sede di Scrigno a Santarcangelo, in via Casale Sant’Ermete. Ignoti sono entrati nella sede del colosso che produce porte e controtelai forzando una porta. Una volta dentro si sono concentrati su una prima cassaforte che sono riusciti a scassinare, portando via circa mille euro. I malviventi hanno invece portato via una seconda cassaforte il cui contenuto non è stato reso noto. Sul caso indagano i carabinieri.