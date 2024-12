Santarcangelo, la scuola ha bisogno di infissi nuovi: i lavori partono già domenica

Al lavoro per la scuola senza perdere tempo. Inizieranno domani (domenica 22 dicembre), in coincidenza con l’assenza degli alunni per le festività natalizie, le operazioni di sostituzione di alcuni infissi della scuola elementare Pascucci di Santarcangelo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio limitando la dispersione termica.

Ammonta a circa 200mila euro il costo dell’intervento realizzato da Anthea, in parte finanziato da contributi regionali, che prevede la sostituzione di tutti gli infissi del primo piano del padiglione storico che si affaccia su piazza Ganganelli e di cinque dell’ala C, che si affaccia su via Giordano Bruno, dove sono attualmente ospitate alcune classi della palazzina B della scuola media Saffi.

I lavori prenderanno avvio proprio da queste aule, per poi spostarsi nell’ala prospicente alla piazza e si concluderanno alla fine del mese di gennaio: per consentire le operazioni in sicurezza, è istituito il divieto di transito nel tratto di marciapiede di viale Mazzini compreso tra piazza Ganganelli e via Giordano Bruno, lato scuola Pascucci. Il passaggio pedonale sul marciapiede resterà disponibile nel lato opposto della strada.